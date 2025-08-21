Bancos brasileiros podem ser punidos por sanções dos EUA
Moraes destaca necessidade de validação judicial no Brasil
O ministro Alexandre de Moraes afirmou que instituições financeiras no Brasil podem enfrentar penalidades caso implementem sanções impostas pelos Estados Unidos sem validação pela justiça brasileira. A declaração seguiu a determinação do ministro Flávio Dino de que tais decisões precisam ser aprovadas judicialmente no país.
Durante um evento no Tribunal Superior do Trabalho, Dino negou ter causado prejuízos aos bancos e comentou sobre o cenário institucional brasileiro que, segundo ele, exige uma atuação mais ativa do Judiciário. A questão está sob análise da Procuradoria Geral da República, que avaliará a extensão da lei Magnitsky antes de decidir sobre a legalidade das sanções.
A ação no Supremo Tribunal Federal busca impedir que bancos implementem normas dos Estados Unidos em território brasileiro. Após a análise pela Procuradoria, o ministro Cristiano Zanin consultará a Advocacia-Geral da União. Representantes das instituições financeiras já estão dialogando com ministros do STF para discutir medidas apropriadas.
