Beija-Flor se consagra a campeã do Carnaval do Rio de Janeiro

A Beija-Flor foi a campeã do Carnaval do Rio de Janeiro. A Beija-Flor homenageou, na Sapucaí, Luiz Fernando do Carmo, conhecido como Laíla, uma das maiores figuras da história da escola, que morreu em 2021. O desfile também marcou a despedida de Neguinho da Beija-Flor como intérprete. A escola não vencia o Carnaval desde 2018. A Unidos de Padre Miguel foi rebaixada para o grupo de acesso.

