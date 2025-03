Beija-Flor vence Carnaval do Rio com homenagem a Laíla Desfile também marcou despedida de Neguinho da Beija-Flor JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 05/03/2025 - 23h42 (Atualizado em 05/03/2025 - 23h42 ) twitter

Beija-Flor se consagra a campeã do Carnaval do Rio de Janeiro

A Beija-Flor sagrou-se vencedora do Carnaval do Rio de Janeiro ao homenagear Luiz Fernando do Carmo, conhecido como Laíla, em seu desfile na Sapucaí. Este evento também foi significativo pela despedida de Neguinho da Beija-Flor como intérprete.

Desde 2018, a escola não conquistava o título. A vitória veio com um desfile emocionante que relembrou a figura emblemática de Laíla, falecido em 2021. A Grande Rio garantiu o segundo lugar, enquanto a Unidos de Padre Miguel foi rebaixada para o grupo de acesso.

O desfile simbolizou importantes transições para a Beija-Flor, tanto pela homenagem a Laíla quanto pela despedida do icônico Neguinho.

Assista em vídeo - Beija-Flor se consagra a campeã do Carnaval do Rio de Janeiro

