Beto Simonetti inicia segundo mandato na presidência da OAB Evento marca primeira reeleição desde a redemocratização do Brasil JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/03/2025 - 00h10 (Atualizado em 18/03/2025 - 00h10 )

Beto Simonetti toma posse para o segundo mandato como presidente da OAB

Beto Simonetti foi empossado para o segundo mandato como presidente da Ordem dos Advogados do Brasil e estará à frente da entidade até 2028. Esta posse representa a primeira reeleição de um líder da OAB desde a redemocratização do país. A cerimônia também oficializou a posse da nova diretoria e dos 81 conselheiros federais.

O evento contou com a presença de figuras importantes como o presidente Lula, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, o advogado-geral da União, Jorge Messias, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre.

