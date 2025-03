Beto Simonetti toma posse para o segundo mandato como presidente da OAB JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 17/03/2025 - 23h30 (Atualizado em 18/03/2025 - 12h09 ) twitter

Beto Simonetti tomou posse para o segundo mandato à frente da Ordem dos Advogados do Brasil. Ele comandará a OAB até 2028. Simonetti é o primeiro líder da entidade a ser reeleito desde a redemocratização do país. Também foram empossados a diretoria e os 81 conselheiros federais da OAB. A cerimônia contou com a presença do presidente Lula, do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e o advogado-geral da União, Jorge Messias.

