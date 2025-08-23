BNDES amplia crédito para empresas afetadas por tarifas dos EUA
Programa Brasil Soberano destina R$ 40 bilhões para exportadores
O BNDES anunciou detalhes do acesso ao crédito do programa Brasil Soberano, criado para apoiar exportadores impactados pelas tarifas americanas. O programa disponibiliza R$ 30 bilhões para empresas diretamente afetadas e mais R$ 10 bilhões para aquelas com perdas indiretas devido às medidas tarifárias.
Empresas que tiveram uma redução superior a 5% no faturamento serão priorizadas, com R$ 22,5 bilhões destinados a micro, pequenas e médias empresas. As concessões de crédito devem começar na segunda metade de setembro, priorizando negócios com bom histórico de crédito.
O programa oferece quatro modalidades de crédito: capital de giro para despesas operacionais, expansão em novos mercados de exportação, aquisição de máquinas e equipamentos, e investimentos em inovação tecnológica.
Perguntas e Respostas
Qual é o objetivo do programa Brasil Soberano anunciado pelo BNDES?
O programa Brasil Soberano foi criado para apoiar exportadores impactados pelas tarifas americanas, disponibilizando crédito para empresas afetadas.
Quanto crédito o programa Brasil Soberano destina a empresas afetadas por tarifas dos EUA?
O programa destina um total de R$ 40 bilhões, sendo R$ 30 bilhões para empresas diretamente afetadas e R$ 10 bilhões para aquelas que sofreram perdas indiretas.
Quais empresas terão prioridade no acesso ao crédito do programa?
As empresas que tiveram uma redução superior a 5% no faturamento serão priorizadas, com R$ 22,5 bilhões destinados a micro, pequenas e médias empresas.
Quais modalidades de crédito estão disponíveis no programa Brasil Soberano?
O programa oferece quatro modalidades de crédito: capital de giro para despesas operacionais, expansão em novos mercados de exportação, aquisição de máquinas e equipamentos, e investimentos em inovação tecnológica.
