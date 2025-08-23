Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

BNDES amplia crédito para empresas afetadas por tarifas dos EUA

Programa Brasil Soberano destina R$ 40 bilhões para exportadores

JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • O BNDES lançou o programa Brasil Soberano para apoiar exportadores afetados por tarifas dos EUA.
  • Serão disponibilizados R$ 30 bilhões para empresas diretamente afetadas e R$ 10 bilhões para aquelas com perdas indiretas.
  • Empresas com redução superior a 5% no faturamento terão prioridade, com ênfase em micro, pequenas e médias empresas.
  • O programa oferecerá crédito em quatro modalidades, incluindo capital de giro e investimentos em inovação.

 

BNDES detalha como será acesso a crédito do programa 'Brasil Soberano'
BNDES detalha como será acesso a crédito do programa 'Brasil Soberano'

O BNDES anunciou detalhes do acesso ao crédito do programa Brasil Soberano, criado para apoiar exportadores impactados pelas tarifas americanas. O programa disponibiliza R$ 30 bilhões para empresas diretamente afetadas e mais R$ 10 bilhões para aquelas com perdas indiretas devido às medidas tarifárias.

Empresas que tiveram uma redução superior a 5% no faturamento serão priorizadas, com R$ 22,5 bilhões destinados a micro, pequenas e médias empresas. As concessões de crédito devem começar na segunda metade de setembro, priorizando negócios com bom histórico de crédito.

O programa oferece quatro modalidades de crédito: capital de giro para despesas operacionais, expansão em novos mercados de exportação, aquisição de máquinas e equipamentos, e investimentos em inovação tecnológica.

Perguntas e Respostas

Qual é o objetivo do programa Brasil Soberano anunciado pelo BNDES?


O programa Brasil Soberano foi criado para apoiar exportadores impactados pelas tarifas americanas, disponibilizando crédito para empresas afetadas.

Quanto crédito o programa Brasil Soberano destina a empresas afetadas por tarifas dos EUA?


O programa destina um total de R$ 40 bilhões, sendo R$ 30 bilhões para empresas diretamente afetadas e R$ 10 bilhões para aquelas que sofreram perdas indiretas.

Quais empresas terão prioridade no acesso ao crédito do programa?


As empresas que tiveram uma redução superior a 5% no faturamento serão priorizadas, com R$ 22,5 bilhões destinados a micro, pequenas e médias empresas.

Quais modalidades de crédito estão disponíveis no programa Brasil Soberano?

O programa oferece quatro modalidades de crédito: capital de giro para despesas operacionais, expansão em novos mercados de exportação, aquisição de máquinas e equipamentos, e investimentos em inovação tecnológica.

Assista ao vídeo - BNDES detalha como será acesso a crédito do programa ‘Brasil Soberano’

Veja também


Na Colômbia, presidente Lula diz que espera resposta de Donald Trump sobre convite para a COP30

JR na TV playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.