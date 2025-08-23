Bolsa de Valores de São Paulo sobe mais de 2,5% com expectativa por redução de juros nos EUA

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, indicou que a taxa básica de juros dos Estados Unidos pode ser revisada em breve. Este anúncio foi feito durante um evento em Wyoming e resultou em um impacto positivo nas bolsas de valores dos EUA e da Europa, com o índice Dow Jones atingindo um recorde histórico. Atualmente, a taxa de juros americana está entre 4,25% e 4,5% ao ano.
Paralelamente, o presidente Donald Trump anunciou que Washington será a sede do sorteio dos grupos da Copa do Mundo de Futebol do próximo ano. Durante o evento na Casa Branca, Trump recebeu o troféu da Copa das mãos do presidente da FIFA, Gianni Infantino, e mencionou que cidadãos de alguns países terão mais facilidade para obter vistos para o evento. Além dos Estados Unidos, Canadá e México também sediarão o torneio.