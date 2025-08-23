Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Bolsa de Valores de São Paulo sobe mais de 2,5% com expectativa por redução de juros nos EUA

Declaração impulsiona alta nas bolsas americanas e europeias

JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Bolsa de Valores de São Paulo sobe mais de 2,5% com expectativa por redução de juros nos EUA
Bolsa de Valores de São Paulo sobe mais de 2,5% com expectativa por redução de juros nos EUA

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, indicou que a taxa básica de juros dos Estados Unidos pode ser revisada em breve. Este anúncio foi feito durante um evento em Wyoming e resultou em um impacto positivo nas bolsas de valores dos EUA e da Europa, com o índice Dow Jones atingindo um recorde histórico. Atualmente, a taxa de juros americana está entre 4,25% e 4,5% ao ano.

Paralelamente, o presidente Donald Trump anunciou que Washington será a sede do sorteio dos grupos da Copa do Mundo de Futebol do próximo ano. Durante o evento na Casa Branca, Trump recebeu o troféu da Copa das mãos do presidente da FIFA, Gianni Infantino, e mencionou que cidadãos de alguns países terão mais facilidade para obter vistos para o evento. Além dos Estados Unidos, Canadá e México também sediarão o torneio.

Assista ao vídeo - Presidente do Banco Central americano indica que taxa básica de juros dos EUA pode cair em breve

Veja também


Na Colômbia, presidente Lula diz que espera resposta de Donald Trump sobre convite para a COP30

JR na TV playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.