Bolsonaro autorizado a sair para exames médicos

O ministro Alexandre de Moraes permitiu que Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, saia da prisão domiciliar para realizar exames médicos devido a soluços e sintomas de refluxo relatados pela defesa. Bolsonaro poderá permanecer no hospital por até oito horas neste sábado (16). O Supremo Tribunal Federal exige um atestado dentro de 48 horas, comprovando os horários e exames realizados. O uso da tornozeleira eletrônica continuará durante todo o processo.
