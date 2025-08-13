Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
JR 24H

Bolsonaro autorizado a sair para exames médicos

Ex-presidente poderá deixar prisão domiciliar por até oito horas

JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7

O ministro Alexandre de Moraes permitiu que Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, saia da prisão domiciliar para realizar exames médicos devido a soluços e sintomas de refluxo relatados pela defesa. Bolsonaro poderá permanecer no hospital por até oito horas neste sábado (16). O Supremo Tribunal Federal exige um atestado dentro de 48 horas, comprovando os horários e exames realizados. O uso da tornozeleira eletrônica continuará durante todo o processo.

Veja também


Presidente Lula volta a reunir ministros para discutir tarifaço americano

JR na TV playlist

1/20

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.