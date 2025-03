Bolsonaro nega acusações de golpe após decisão do STF Ex-presidente destaca colaboração durante transição para governo Lula JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/03/2025 - 23h20 (Atualizado em 26/03/2025 - 23h47 ) twitter

Após decisão do STF, Bolsonaro se defende e alega que acusações contra ele são infundadas

Após a decisão do STF que tornou Jair Bolsonaro réu por tentativa de golpe, o ex-presidente negou as acusações, classificando-as como infundadas. Ele acompanhou a sessão no gabinete do filho, senador Flávio Bolsonaro. Durante a transição de governo para Lula, Bolsonaro destacou sua colaboração ao permitir acesso aos ministérios e realizar a troca de comandantes das Forças Armadas.

Bolsonaro argumentou que se tivesse intenções golpistas, não teria facilitado essas nomeações. Ele criticou a condução da investigação pelo ministro Alexandre de Moraes e alegou falta de acesso completo ao material produzido pela Polícia Federal. A defesa do ex-presidente busca provar sua inocência e questiona a integridade das provas apresentadas.

