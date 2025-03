Bombeiros tentam controlar incêndio de grandes proporções no centro do RJ JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 08/03/2025 - 00h09 (Atualizado em 08/03/2025 - 18h07 ) twitter

Bombeiros tentam controlar um incêndio de grandes proporções no centro do Rio de Janeiro. O fogo começou no início da noite desta sexta (7), em um galpão de materiais de construção, perto do Morro da Providência, a comunidade mais antiga do país. Bombeiros de seis quartéis foram acionados para combater as chamas. Até o momento, não há registro de feridos.

