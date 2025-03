Botafogo apresenta Elias Manoel como reforço para o ataque Clube se prepara para enfrentar o Palmeiras no Campeonato Brasileiro JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/03/2025 - 23h41 (Atualizado em 26/03/2025 - 00h25 ) twitter

Botafogo apresenta Elias Manoel, reforço para o ataque no Brasileirão

O Botafogo apresentou Elias Manoel como novo reforço para seu ataque, com contrato válido até 2027. O jogador de 23 anos atuava na Liga Americana de Futebol antes de retornar ao Brasil. Anteriormente, Elias passou pelas categorias de base do Guarani e jogou pelo Grêmio. A apresentação ocorre enquanto o time se prepara para sua estreia no Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras.

