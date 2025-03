Botafogo busca recuperação antes da estreia no Brasileirão Clube enfrenta Novorizontino em amistoso para ajustar equipe e integrar novas contratações JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/03/2025 - 00h17 (Atualizado em 21/03/2025 - 00h17 ) twitter

Abaixo das expectativas, Botafogo tenta se recuperar antes da estreia no Brasileirão

Após um início de ano abaixo das expectativas, com eliminações no Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana, o Botafogo busca se reerguer antes da estreia no Campeonato Brasileiro. O clube está utilizando o tempo disponível para integrar novas contratações ao elenco.

O Alvinegro enfrentará o Novorizontino em um amistoso no estádio Newton Santos após o cancelamento do jogo contra o Coritiba. O novo técnico português pretende fazer ajustes pontuais na equipe, mantendo a base do ano anterior. Um dos ajustes inclui mudar a posição de Igor Jesus para melhorar sua performance ofensiva.

A equipe também se prepara para enfrentar o Palmeiras no final do mês. Com foco total na estreia do Brasileirão, a expectativa é que o time esteja bem preparado após as sessões de treino e a integração das novas peças no elenco principal.

