Brasil busca acordo com EUA para solução duradoura ao tarifaço
Pacote emergencial do governo alivia impacto imediato nas exportações
Economistas ouvidos pela RECORD indicam que o apoio governamental às empresas afetadas por tarifas dos Estados Unidos é eficaz a curto prazo. No entanto, um acordo bilateral seria uma solução mais sustentável para mitigar o impacto das tarifas.
O pacote de apoio foi bem recebido pela Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp), que destacou sua importância na preservação de empregos e fortalecimento dos setores produtivos. A Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas também vê a medida como um alívio imediato para as perdas.
Especialistas alertam que a extensão prolongada do auxílio emergencial pode prejudicar as contas públicas, dada a elevada dívida do Brasil. Portanto, negociar um acordo com os Estados Unidos é visto como essencial para uma solução duradoura e financeiramente viável.
