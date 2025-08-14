Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Brasil busca acordo com EUA para solução duradoura ao tarifaço

Pacote emergencial do governo alivia impacto imediato nas exportações

JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Brasil busca um acordo com os EUA para resolver questões tarifárias de forma sustentável.
  • Pacote emergencial do governo visa apoiar empresas afetadas por tarifas americanas.
  • Fiesp e associações de produtores consideram o pacote importante para preservar empregos.
  • Especialistas alertam sobre os riscos de prolongar o auxílio, destacando a necessidade de negociação com os EUA.

 

Economistas ouvidos pela RECORD indicam que o apoio governamental às empresas afetadas por tarifas dos Estados Unidos é eficaz a curto prazo. No entanto, um acordo bilateral seria uma solução mais sustentável para mitigar o impacto das tarifas.

O pacote de apoio foi bem recebido pela Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp), que destacou sua importância na preservação de empregos e fortalecimento dos setores produtivos. A Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas também vê a medida como um alívio imediato para as perdas.

Especialistas alertam que a extensão prolongada do auxílio emergencial pode prejudicar as contas públicas, dada a elevada dívida do Brasil. Portanto, negociar um acordo com os Estados Unidos é visto como essencial para uma solução duradoura e financeiramente viável.

Qual é a principal preocupação dos economistas sobre o apoio governamental às empresas brasileiras afetadas por tarifas dos EUA?

Economistas indicam que, embora o apoio governamental seja eficaz a curto prazo, um acordo bilateral com os Estados Unidos seria uma solução mais sustentável para mitigar o impacto das tarifas.


Como o pacote de apoio do governo foi recebido por entidades do setor industrial?

O pacote de apoio foi bem recebido pela Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp), que ressaltou sua importância na preservação de empregos e fortalecimento dos setores produtivos, além de ser visto pela Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas como um alívio imediato para as perdas.

Quais são os riscos da extensão do auxílio emergencial, segundo especialistas?

Especialistas alertam que a extensão prolongada do auxílio emergencial pode prejudicar as contas públicas, considerando a elevada dívida do Brasil.


Por que negociar um acordo com os Estados Unidos é considerado essencial?

Negociar um acordo com os Estados Unidos é visto como essencial para alcançar uma solução duradoura e financeiramente viável para o impacto das tarifas sobre as exportações brasileiras.

Veja também


Chefe de facção criminosa é internado em hospital particular do Rio para realizar cirurgia

JR na TV playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.