Brasil busca diálogo para contestar tarifas dos EUA sobre aço e alumínio Tarifa de importação de 25% entrou em vigor; Brasil não retaliará de imediato JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 13/03/2025 - 00h05 (Atualizado em 13/03/2025 - 00h05 )

Governo brasileiro decide buscar diálogo para reverter tarifas impostas pelos EUA

O governo brasileiro decidiu não retaliar de imediato os Estados Unidos após a implementação de uma tarifa de 25% sobre importações de aço e alumínio do Brasil, tarifação que entrou em vigor nesta quarta-feira. O Brasil, que é o segundo maior fornecedor de aço para o mercado americano, teve vendas de quase R$ 19 bilhões no ano passado.

O Ministério da Fazenda recebeu sugestões do setor siderúrgico para proteger a indústria nacional e está avaliando possíveis ações. As negociações com o governo dos EUA estão sendo conduzidas por Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, com o objetivo de reverter a medida.

O governo brasileiro expressou em comunicado que lamenta a decisão do governo americano e descreveu a imposição das tarifas como unilateral e injustificada. O foco atual está no diálogo e nas negociações para buscar uma solução que minimize os impactos no comércio bilateral.

Assista em vídeo - Governo brasileiro decide buscar diálogo para reverter tarifas impostas pelos EUA

