Neste sábado (15), o Brasil celebra os 40 anos de redemocratização. Uma cerimônia em Brasília lembrou a data e contou com a presença de José Sarney, o primeiro presidente civil depois da ditadura militar. O evento foi no Panteão da Pátria, que funciona como uma espécie de elo entre os Três Poderes. Além de celebrar as quatro décadas da volta da democracia, o encontrou trouxe reflexões sobre o futuro e discutiu momentos como os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.

