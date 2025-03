Brasil e Japão firmam acordos comerciais que envolvem venda de aviões da Embraer Encontro em Tóquio também aborda uso de combustível sustentável em aeronaves japonesas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/03/2025 - 23h22 (Atualizado em 26/03/2025 - 23h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Brasil e Japão fecham dez acordos comerciais que incluem a venda de aviões da Embraer

O presidente Lula se reuniu com o primeiro-ministro japonês Shigeru Ishiba em Tóquio para formalizar dez acordos comerciais entre Brasil e Japão. Um dos principais destaques é a venda de até 20 jatos da Embraer para uma companhia aérea japonesa, avaliada em até 10 bilhões de reais. Além disso, há negociações para que essas aeronaves utilizem combustível sustentável de aviação produzido no Brasil.

Os acordos abrangem várias áreas, incluindo meio ambiente, indústria e comércio, envolvendo mais de 80 instrumentos de cooperação entre empresas, bancos e universidades. Os líderes concordaram em expandir o comércio bilateral dos atuais 11 bilhões de dólares para superar os 17 bilhões registrados anteriormente.

Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos, destacou o interesse japonês no combustível sustentável SAF do Brasil. O Japão também enviará especialistas sanitários ao Brasil para facilitar a abertura do mercado japonês à carne brasileira.

Os dois países decidiram iniciar negociações comerciais entre Japão e Mercosul no próximo semestre, quando o Brasil assumirá a presidência do bloco sul-americano. Lula defendeu o livre comércio e criticou práticas protecionistas antes de seguir sua agenda diplomática rumo ao Vietnã.

‌



Assista em vídeo - Brasil e Japão fecham dez acordos comerciais que incluem a venda de aviões da Embraer

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!