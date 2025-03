Brasil enfrenta lentidão em julgamentos de crimes de trânsito Mais de 400 mil casos aguardam decisão; espera média é de dois anos e meio JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 12/03/2025 - 00h19 (Atualizado em 12/03/2025 - 00h19 ) twitter

Brasil terminou 2024 com mais de 400 mil processos de crimes de trânsito sem julgamento

O Brasil encerrou o último ano com mais de 400 mil processos relacionados a crimes de trânsito ainda sem julgamento. Um levantamento exclusivo da RECORD revela que vítimas e familiares enfrentam uma espera média de dois anos e meio por uma resposta judicial.

Um caso emblemático ocorreu em Suzano, na Grande São Paulo, onde Adenilson dos Santos Barboza morreu ao tentar atravessar uma avenida. A investigação foi arquivada por falta de provas, mas a família ainda busca identificar o motorista responsável.

A imprudência no trânsito causou mais de 26 mil mortes no Brasil no último ano. Muitos desses casos se transformam em processos judiciais que demoram a ser resolvidos. Enquanto na Europa processos criminais são resolvidos em cerca de quatro meses, no Brasil a média é de 879 dias.

Especialistas apontam que a falta de áreas especializadas para crimes de trânsito nos tribunais contribui para essa demora. O Tribunal de Justiça de São Paulo destaca que o tempo varia conforme a complexidade do caso e a produção de provas.

