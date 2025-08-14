Brasil perde mais de 111 milhões de hectares de vegetação nativa Desmatamento nos últimos 40 anos supera área da Bolívia JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/08/2025 - 23h27 (Atualizado em 13/08/2025 - 23h27 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Brasil perdeu mais de 111 milhões de hectares de vegetação nativa entre 1985 e 2024, superando a área da Bolívia.

A Amazônia teve a maior perda, com mais de 52 milhões de hectares devastados, seguida pelo Cerrado com cerca de 40 milhões.

Desmatamento médio anual foi próximo a 3 milhões de hectares, devido à extração de madeira e queimadas.

A degradação ambiental aumentou com a mineração, destacando a necessidade urgente de políticas sustentáveis no Brasil.

Entre 1985 e 2024, o Brasil perdeu mais de 111 milhões de hectares de vegetação nativa, superando a extensão territorial da Bolívia. Este período marcou o maior prejuízo ambiental desde a colonização do país. A Amazônia sofreu a maior perda, com mais de 52 milhões de hectares devastados, seguida pelo Cerrado com cerca de 40 milhões.

O desmatamento médio anual foi próximo a 3 milhões de hectares. Inicialmente, vastas áreas foram desmatadas para extração de madeira valiosa, seguidas por queimadas para limpar as terras restantes. O Código Florestal exige que propriedades na Amazônia preservem 80% da área, enquanto no Cerrado a exigência é de apenas 20%.

Nos últimos dez anos, a degradação ambiental aumentou devido ao crescimento da mineração, apesar da desaceleração na expansão agrícola. A situação ressalta a necessidade urgente de políticas sustentáveis para proteger os recursos naturais do Brasil.

Qual é a área total de vegetação nativa que o Brasil perdeu entre 1985 e 2024?

O Brasil perdeu mais de 111 milhões de hectares de vegetação nativa entre 1985 e 2024.

Quais regiões do Brasil foram mais afetadas pelo desmatamento?

A Amazônia foi a mais afetada, com mais de 52 milhões de hectares devastados, seguida pelo Cerrado, que perdeu cerca de 40 milhões de hectares.

Qual é a média anual de desmatamento no Brasil durante esse período?

A média anual de desmatamento foi próxima a 3 milhões de hectares.

O que o Código Florestal exige em relação à preservação de áreas florestais no Brasil?

O Código Florestal exige que propriedades na Amazônia preservem 80% da área, enquanto no Cerrado a exigência é de 20%.

