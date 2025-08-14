Brasil perde mais de 111 milhões de hectares de vegetação nativa

Brasil perdeu mais de 111 milhões de hectares de vegetação nativa entre 1985 e 2024, superando a área da Bolívia.
Entre 1985 e 2024, o Brasil perdeu mais de 111 milhões de hectares de vegetação nativa, superando a extensão territorial da Bolívia. Este período marcou o maior prejuízo ambiental desde a colonização do país. A Amazônia sofreu a maior perda, com mais de 52 milhões de hectares devastados, seguida pelo Cerrado com cerca de 40 milhões.
O desmatamento médio anual foi próximo a 3 milhões de hectares. Inicialmente, vastas áreas foram desmatadas para extração de madeira valiosa, seguidas por queimadas para limpar as terras restantes. O Código Florestal exige que propriedades na Amazônia preservem 80% da área, enquanto no Cerrado a exigência é de apenas 20%.
Nos últimos dez anos, a degradação ambiental aumentou devido ao crescimento da mineração, apesar da desaceleração na expansão agrícola. A situação ressalta a necessidade urgente de políticas sustentáveis para proteger os recursos naturais do Brasil.
Qual é a área total de vegetação nativa que o Brasil perdeu entre 1985 e 2024?
O Brasil perdeu mais de 111 milhões de hectares de vegetação nativa entre 1985 e 2024.
Quais regiões do Brasil foram mais afetadas pelo desmatamento?
A Amazônia foi a mais afetada, com mais de 52 milhões de hectares devastados, seguida pelo Cerrado, que perdeu cerca de 40 milhões de hectares.
Qual é a média anual de desmatamento no Brasil durante esse período?
A média anual de desmatamento foi próxima a 3 milhões de hectares.
O que o Código Florestal exige em relação à preservação de áreas florestais no Brasil?
O Código Florestal exige que propriedades na Amazônia preservem 80% da área, enquanto no Cerrado a exigência é de 20%.
