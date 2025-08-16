Brasil propõe regulação das redes sociais com novos projetos de lei Ministérios da Justiça e Fazenda lideram iniciativas para regulamentação JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/08/2025 - 00h11 (Atualizado em 16/08/2025 - 00h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Brasil propõe novos projetos de lei para regular redes sociais.

Ministérios da Justiça e Fazenda lideram as iniciativas.

Novas regras visam regular conteúdo online e ampliar poderes do CADE.

Diversas empresas de grande porte serão afetadas pela legislação.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Brasil está se preparando para regular as redes sociais por meio de dois novos projetos de lei que serão apresentados ao Congresso Nacional em breve. Essas propostas são lideradas pelos Ministérios da Justiça e da Fazenda, com o objetivo de estabelecer regras tanto para o conteúdo online quanto para os aspectos econômicos das plataformas digitais.

O Ministério da Justiça está encarregado da regulação do conteúdo nas redes sociais, enquanto o Ministério da Fazenda busca ampliar os poderes do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Atualmente, o CADE só atua em casos de práticas abusivas, mas a nova legislação permitirá a criação de normas preventivas contra oligopólios no setor das big techs. As empresas com faturamento superior a R$ 5 bilhões no Brasil e R$ 50 bilhões globalmente estarão sujeitas às novas regras.

Essas iniciativas brasileiras seguem exemplos internacionais, como as regulamentações específicas enfrentadas por gigantes tecnológicos na União Europeia, incluindo Google, Amazon, Apple, Meta e Microsoft. No Brasil, estima-se que pelo menos dez empresas serão impactadas pelas novas normas.

Quais são os objetivos dos novos projetos de lei para regulamentação das redes sociais no Brasil?

Os novos projetos de lei visam estabelecer regras para o conteúdo online e para os aspectos econômicos das plataformas digitais, sendo liderados pelos Ministérios da Justiça e da Fazenda.

‌



Qual é o papel do Ministério da Justiça e do Ministério da Fazenda nas propostas de regulamentação?

O Ministério da Justiça ficará encarregado da regulação do conteúdo nas redes sociais, enquanto o Ministério da Fazenda pretende expandir os poderes do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) para criar normas preventivas contra oligopólios no setor das big techs.

Quais empresas estarão sujeitas às novas regras propostas?

As novas regras se aplicarão a empresas com faturamento superior a R$ 5 bilhões no Brasil e R$ 50 bilhões globalmente.

‌



Como os novos projetos de lei se comparam a regulamentações internacionais?

Essas iniciativas brasileiras seguem exemplos de regulamentações específicas enfrentadas por gigantes tecnológicos na União Europeia, como Google, Amazon, Apple, Meta e Microsoft.

Veja também

‌



PLs visam regulação de conteúdo e aspectos econômicos das plataformas digitais

JR na TV playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Regulação das redes sociais no Brasil será feita em dois projetos de lei Assista à íntegra do Jornal da Record | 15/08/2025 Saiba os cuidados com a saúde necessários em dias de baixos índices de umidade do ar Hytalo Santos e o companheiro estão detidos na carceragem de uma delegacia de Carapicuíba (SP) Minuto JR: 80 cidades do Rio Grande do Norte recebem alerta por conta das fortes chuvas Regiões Sudeste e Centro-Oeste estão em alerta para o aparecimento de escorpiões Ministério da Justiça intensifica ações de localização de desaparecidos em hospitais públicos Rodovia construída para a COP30 em Belém destrói boa parte da floresta nativa, acusam moradores Tensão no Oriente Médio alcança também o Líbano e Hezbollah ameaça iniciar uma guerra civil Donald Trump e Vladimir Putin se reúnem no Alasca para discutir situação da Ucrânia Sistema inédito de monitoramento usa drones térmicos para diminuir riscos de incêndios nas rodovias Minuto JR: Incêndios florestais devastam área mais de 148 mil hectares na Espanha Dias Toffoli anula atos de Sergio Moro contra Vaccari Neto na Lava Jato Lula chama de 'turbulência desnecessária' a crise tarifária com os EUA Ex-diretor da PRF é condenado por uso político da corporação nas Eleições de 2022 Menino de 7 anos é baleado na escola durante aula de Educação Física, no Rio de Janeiro Caminho escolhido pelo governo para amenizar efeitos do tarifaço deve impactar gastos públicos Arma usada em homicídio de gari é a mesma que foi encontrada em apartamento de empresário Taxa de desemprego no Brasil atinge o menor índice desde 2012 Disputa entre facções rivais provoca madrugada de tiroteios e terror na zona norte do Rio

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!