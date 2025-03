Brasil registra mais de 100 mil casos de Covid entre início de janeiro e dia 15 de fevereiro JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 05/03/2025 - 21h47 (Atualizado em 06/03/2025 - 18h09 ) twitter

Com as aglomerações durante o Carnaval, o risco de contrair COVID aumenta. O Brasil registrou mais de 100 mil casos e 500 mortes pela doença do início de janeiro até o dia 15 de fevereiro deste ano. As três primeiras semanas tiveram o maior número de registros dos últimos 10 meses, com quase 58 mil notificações. Houve um aumento de 151% nos diagnósticos da doença em comparação com as três últimas semanas de dezembro. Apesar da taxa de mortalidade por COVID permanecer na categoria "muito baixa", o médico alerta para a importância de completar o ciclo vacinal.

