Brasil registra menor número de assassinatos em uma década; RJ vê aumento Atlas da Violência destaca queda nacional, mas Rio de Janeiro vai na contramão JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/05/2025 - 23h12 (Atualizado em 12/05/2025 - 23h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Brasil registra em 2023 o menor número de assassinatos em 11 anos; RJ vai na contramão

O Atlas da Violência de 2023 revelou que o Brasil registrou quase 46 mil assassinatos, atingindo o menor número em 11 anos e uma redução de 30% desde 2017. O envelhecimento populacional pode ter contribuído para essa diminuição, já que jovens frequentemente se envolvem em episódios violentos.

Por outro lado, o Rio de Janeiro apresentou um crescimento de mais de 14% nos homicídios, totalizando cerca de 4.300 casos em comparação com o ano anterior. Essa alta foi atribuída a uma reclassificação dos dados pelo governo estadual, permitindo uma contagem mais precisa.

O estudo também destacou a violência contra jovens no Brasil, com quase metade das vítimas em 2023 tendo entre 15 e 29 anos. Em média, foram registrados diariamente 60 assassinatos de jovens no país. Além disso, o levantamento apontou que diariamente ocorreram dez mortes de mulheres.

Assista em vídeo - Brasil registra em 2023 o menor número de assassinatos em 11 anos; RJ vai na contramão

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!