Brasil registra roubo de mais de 5 milhões de metros de cabos de cobre em 2024

Mais de 5 milhões de metros de cabos de cobre foram furtados ou roubados no país, no ano passado. Em Goiânia (GO), um homem foi preso com duas toneladas de fios roubados. Todos os anos, o problema afeta 7,6 milhões de brasileiros, que são prejudicados com interrupções dos sinais de telefone e internet. Segundo a polícia, os criminosos têm interesse no cobre, metal usado nos cabos de telecomunicação.

