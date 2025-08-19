Brasil responde aos EUA sobre práticas comerciais desleais Governo brasileiro nega acusações em meio a tensões tarifárias JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/08/2025 - 01h56 (Atualizado em 19/08/2025 - 01h56 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O governo brasileiro contestou oficialmente as acusações de práticas comerciais desleais feitas pelos EUA.

A investigação envolve etanol, propriedade intelectual e desmatamento ilegal, e pode durar até um ano.

O Brasil nega as acusações e avisa sobre o impacto de possíveis novas tarifas.

Paralelamente, Lula conversou com Putin e recebeu o presidente do Equador para discutir novas parcerias comerciais.

O governo brasileiro enviou uma resposta oficial aos Estados Unidos por meio de sua embaixada em Washington. A resposta contesta a investigação iniciada sob a administração Trump sobre supostas práticas comerciais desleais do Brasil. As áreas investigadas incluem etanol, proteção à propriedade intelectual e desmatamento ilegal. O Brasil nega as acusações e alerta para o impacto potencial de novas tarifas.

A investigação pode durar cerca de um ano. Se confirmado que o Brasil adota práticas anticompetitivas, novas barreiras a produtos brasileiros podem ser impostas.

Paralelamente, o presidente Lula manteve conversas com Vladimir Putin sobre uma reunião com Donald Trump relacionada ao conflito na Ucrânia. Além disso, Lula recebeu o presidente do Equador, Daniel Noboa, como parte de uma estratégia para explorar novos mercados em resposta ao aumento de tarifas.

Qual foi a principal ação do governo brasileiro em relação às acusações dos Estados Unidos sobre práticas comerciais desleais?

O governo brasileiro enviou uma resposta oficial aos Estados Unidos, contestando a investigação sobre supostas práticas comerciais desleais iniciada durante a administração Trump.

Quais áreas estão sendo investigadas na acusação dos EUA contra o Brasil?

As áreas investigadas incluem etanol, proteção à propriedade intelectual e desmatamento ilegal.

Qual o possível impacto das acusações se forem confirmadas?

Se confirmado que o Brasil adota práticas anticompetitivas, novas barreiras tarifárias a produtos brasileiros poderão ser impostas.

Como o presidente Lula está respondendo à situação além da contestação das acusações?

Além de contestar as acusações, o presidente Lula manteve conversas com Vladimir Putin sobre uma reunião com Donald Trump e recebeu o presidente do Equador, Daniel Noboa, para explorar novos mercados em resposta ao aumento de tarifas.

