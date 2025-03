Brasil se torna o segundo maior fabricante de ar-condicionado do mundo JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 18/03/2025 - 12h32 (Atualizado em 18/03/2025 - 18h05 ) twitter

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O Brasil produziu seis milhões de aparelhos de ar-condicionado em um ano, posicionando-se como o segundo maior produtor mundial do eletrodoméstico, atrás apenas da China. No ano anterior, o Brasil estava na quinta posição. O crescimento na produção foi de 38%. A Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos atribui esse aumento às temperaturas extremas enfrentadas pelo país nos últimos anos. E ainda: Ministério da Saúde anuncia expansão do programa Mais Médicos.

