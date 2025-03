Brasil tem quase 10 milhões de universitários; número cresceu 6% em um ano JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 12/03/2025 - 23h47 (Atualizado em 13/03/2025 - 18h00 ) twitter

O Brasil tem quase 10 milhões de estudantes em cursos universitários, segundo o último Mapa do Ensino Superior. O número representa um aumento de quase 6% entre os anos de 2022 e 2023. Só nas particulares, o aumento ultrapassa os 7%. A facilidade de levar a sala de aula para qualquer lugar tem estimulado a educação no país. As matrículas em cursos superiores no modelo EAD cresceram 13,4% no mesmo período, o que representa quase 5 milhões de estudantes. Em 10 anos, o número disparou para 326%, ao contrário do presencial, que diminuiu quase 30%.

