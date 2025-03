Brasil vive clima de Copa do Mundo com torcida para ‘Ainda Estou Aqui’ e Fernanda Torres no Oscar JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 01/03/2025 - 23h52 (Atualizado em 02/03/2025 - 12h09 ) twitter

O país vive um clima de Copa do Mundo com a torcida pelo Brasil na cerimônia do Oscar, que acontece na noite deste domingo (2) em Los Angeles, nos Estados Unidos. A produção "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, concorre nas categorias de melhor filme, melhor filme internacional e melhor atriz, com Fernanda Torres. O filme brasileiro já recebeu 38 prêmios, e Fernanda Torres é a estrela do momento.

