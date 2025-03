Brasileira é presa em aeroporto na França por tráfico internacional de drogas JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 13/03/2025 - 23h23 (Atualizado em 14/03/2025 - 01h09 ) twitter

Uma brasileira foi presa em um aeroporto da França por tráfico internacional de drogas. Ela saiu do Pará com uma amiga, que está desaparecida. A família não tem notícias há 15 dias. Ana Paula Silva viajava com frequência para o exterior e morava com Suellen Cristina, que foi convencida a viajar com a amiga dias antes do Carnaval. Segundo os parentes de Suellen, as duas saíram de Belém e, de avião, foram até sÃo Paulo. A mãe de Suellen registrou um boletim de ocorrência por causa do desaparecimento. A Polícia Civil do Pará investiga o caso em cooperação com autoridades estrangeiras.

