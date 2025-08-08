Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
JR 24H

Brasileira suspeita de matar cinco filhos é presa em Portugal

Gisele Oliveira foi detida em Coimbra; extradição ainda não definida

JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Gisele Oliveira, brasileira, foi presa em Coimbra, Portugal, suspeita de matar cinco filhos.
  • A prisão ocorreu após sua fuga para Portugal em abril; extradição ainda não definida.
  • Os casos de mortes começaram em 2010 e culminaram em 2021 com o falecimento da quinta criança.
  • Gisele também é acusada de tentar matar o marido e o filho mais velho, enfrentando pena de até 150 anos de prisão se condenada.

 

Gisele Oliveira, de Timóteo, Minas Gerais, foi presa em Coimbra, Portugal. Ela é suspeita de matar cinco filhos ao longo de 13 anos. A prisão ocorreu após ela ter fugido para Portugal em abril deste ano. Ainda não há previsão para sua extradição.

Os primeiros casos ocorreram em 2010 e não foram solucionados na época. Em 2019, dois outros filhos morreram. Há dois anos, uma quinta criança faleceu no hospital, levando a polícia a ser acionada após a intervenção de uma tia.

Além disso, Gisele é acusada de tentar matar o marido e o filho mais velho. Sua mãe expressou suspeitas sobre ela ser a única a administrar medicamentos aos filhos à noite. Se condenada, as penas podem ultrapassar 150 anos de prisão. As autoridades pedem cautela para evitar julgamentos precipitados enquanto o processo está em andamento.

Veja também


Um avião tinha autorização para decolar, quando a torre de controle percebeu a aproximação de outra aeronave

JR na TV playlist

1/20

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.