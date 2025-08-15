Cachorrinha resgatada ajuda peritos a detectar sangue em SP

Uma cachorrinha chamada Savana, resgatada das ruas, tornou-se parte vital da equipe de peritos em São Paulo.
Uma cachorrinha vira-lata resgatada das ruas tornou-se parte vital da equipe de peritos do Instituto de Criminalística de São Paulo. Especializada em detectar vestígios de sangue humano não visíveis a olho nu, Savana contribui significativamente para as investigações criminais.
Encontrada em condições precárias há dois anos, Savana recebeu cuidados intensivos antes de se juntar à equipe. Ao lado de Mani, outro cão treinado desde 2023 que já ajudou a resolver mais de 40 casos, Savana identificou vestígios de sangue em um veículo usado em um homicídio.
O treinamento dos cães inclui exercícios diários semelhantes a brincadeiras, essenciais para aprimorar suas habilidades. João Henrique, perito criminal e veterinário responsável por Savana e Mani, destaca que a utilização dos cães torna o trabalho pericial mais eficiente e preciso.
