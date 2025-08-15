Cachorrinha resgatada ajuda peritos a detectar sangue em SP Animal auxilia na investigação de cenas de crime com precisão JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/08/2025 - 22h41 (Atualizado em 14/08/2025 - 22h41 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Uma cachorrinha chamada Savana, resgatada das ruas, tornou-se parte vital da equipe de peritos em São Paulo.

Savana é especializada em detectar vestígios de sangue humano que não são visíveis a olho nu.

Ela identificou vestígios de sangue em um veículo usado em um homicídio, auxiliando na resolução de mais de 40 casos.

O treinamento dos cães é feito com exercícios diários que aprimoram suas habilidades e tornam o trabalho pericial mais eficiente.

Uma cachorrinha vira-lata resgatada das ruas tornou-se parte vital da equipe de peritos do Instituto de Criminalística de São Paulo. Especializada em detectar vestígios de sangue humano não visíveis a olho nu, Savana contribui significativamente para as investigações criminais.

Encontrada em condições precárias há dois anos, Savana recebeu cuidados intensivos antes de se juntar à equipe. Ao lado de Mani, outro cão treinado desde 2023 que já ajudou a resolver mais de 40 casos, Savana identificou vestígios de sangue em um veículo usado em um homicídio.

O treinamento dos cães inclui exercícios diários semelhantes a brincadeiras, essenciais para aprimorar suas habilidades. João Henrique, perito criminal e veterinário responsável por Savana e Mani, destaca que a utilização dos cães torna o trabalho pericial mais eficiente e preciso.

Qual é a função da cachorrinha Savana na equipe de peritos de São Paulo?

Savana é especializada em detectar vestígios de sangue humano que não são visíveis a olho nu, contribuindo significativamente para as investigações criminais.

Como Savana foi resgatada e preparada para sua função?

Ela foi encontrada em condições precárias há dois anos, recebeu cuidados intensivos e, após isso, juntou-se à equipe de peritos.

Com quem Savana trabalha e qual é o histórico de sucesso da equipe?

Savana trabalha ao lado de Mani, outro cão treinado, que ajudou a resolver mais de 40 casos desde 2023.

Como é o treinamento dos cães utilizados nas investigações periciais?

O treinamento dos cães inclui exercícios diários semelhantes a brincadeiras, que são essenciais para aprimorar suas habilidades.

