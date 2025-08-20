Calor extremo em Cuiabá e bloqueio atmosférico no Brasil Recorde de temperatura em Cuiabá com efeitos em diversas regiões JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/08/2025 - 22h35 (Atualizado em 19/08/2025 - 22h35 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Cuiabá registrou um recorde de calor de 40,2 graus.

Um bloqueio atmosférico causa altas temperaturas no centro do Brasil.

Regiões como Santa Catarina e Goiás devem registrar temperaturas acima da média.

Intensas chuvas são esperadas no interior do Rio Grande do Sul e litoral de Alagoas.

Cuiabá registrou um recorde de calor ao atingir 40,2 graus. Um bloqueio atmosférico está causando altas temperaturas e clima seco no centro do Brasil. Este fenômeno resulta em um veranico no norte do Paraná, São Paulo, Triângulo Mineiro e outras áreas, com temperaturas podendo ficar até 5 graus acima da média.

Regiões como Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Rondônia também devem registrar temperaturas entre 3 e 5 graus acima do normal. Enquanto isso, intensas chuvas foram observadas no interior do Rio Grande do Sul e litoral de Alagoas. Temporais são esperados do Rio Grande do Sul a Mato Grosso do Sul.

Em Curitiba, há previsão de chuva com máxima de 24 graus. São Paulo pode atingir até 30 graus com ventos fortes e pancadas isoladas à tarde. Em Rio Branco, a temperatura pode chegar a 34 graus. O bloqueio atmosférico está impactando o clima em várias partes do Brasil.

Qual é a temperatura recorde registrada em Cuiabá recentemente?

Cuiabá registrou um recorde de calor ao atingir 40,2 graus.

Qual fenômeno climático está causando altas temperaturas no centro do Brasil?

Um bloqueio atmosférico está causando altas temperaturas e clima seco no centro do Brasil.

Quais regiões do Brasil devem registrar temperaturas acima da média?

Regiões como Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Rondônia devem registrar temperaturas entre 3 e 5 graus acima do normal.

Quais são as previsões climáticas para algumas cidades mencionadas no texto?

Em Curitiba, há previsão de chuva com máxima de 24 graus. São Paulo pode atingir até 30 graus com ventos fortes e pancadas isoladas à tarde. Em Rio Branco, a temperatura pode chegar a 34 graus.

