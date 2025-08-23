Calor intenso afeta produtividade de trabalhadores no Brasil Estudo da OMS revela queda de eficiência em temperaturas acima de 20ºC JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/08/2025 - 23h23 (Atualizado em 22/08/2025 - 23h23 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Estudo da OMS indica que a produtividade cai até 3% para cada grau acima de 20°C.

2,5 bilhões de pessoas no mundo enfrentam calor extremo, impactando trabalhadores no Brasil.

Trabalhadores em Salvador lidam com temperaturas de até 27°C, afetando a eficiência e segurança no trabalho.

Calor extremo traz riscos à saúde, como desidratação e câncer de pele; é recomendado a hidratação e uso de cremes protetores.

Pesquisa da OMS mostra que a produtividade diminui até 3% para cada grau acima dos 20 graus

Uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde aponta que a produtividade no trabalho pode cair até 3% para cada grau acima de 20 graus Celsius. Cerca de 2,5 bilhões de pessoas em todo o mundo enfrentam condições de calor extremo. No Brasil, por exemplo, trabalhadores em Salvador lidam com temperaturas de até 27 graus durante o inverno, afetando principalmente aqueles expostos ao sol.

Adilson, que vende castanhas na praia há duas décadas, exemplifica os desafios enfrentados por trabalhadores sob calor intenso. Profissionais de diversas áreas, como operários e garis, também sofrem com a queda na produtividade e o aumento do risco de acidentes de trabalho.

Além da redução na eficiência, o calor extremo representa riscos à saúde, incluindo desidratação, disfunção renal e câncer de pele devido à radiação solar acumulativa. Para mitigar esses efeitos, recomenda-se hidratação constante e uso de cremes que ajudam a reter a umidade na pele.

Perguntas e Respostas

Qual é o impacto do calor intenso na produtividade dos trabalhadores, segundo estudo da OMS?

A pesquisa da Organização Mundial da Saúde indica que a produtividade no trabalho pode cair até 3% para cada grau acima de 20 graus Celsius.

Quantas pessoas enfrentam condições de calor extremo no mundo e como isso afeta os trabalhadores no Brasil?

Cerca de 2,5 bilhões de pessoas no mundo enfrentam calor extremo. No Brasil, trabalhadores em Salvador, por exemplo, lidam com temperaturas de até 27 graus durante o inverno, o que impacta principalmente aqueles que estão expostos ao sol.

Quais são os riscos à saúde associados ao calor extremo?

Os riscos à saúde devido ao calor extremo incluem desidratação, disfunção renal e câncer de pele, causado pela radiação solar acumulativa.

O que pode ser feito para mitigar os efeitos do calor intenso no trabalho?

Para mitigar os efeitos do calor intenso, recomenda-se a hidratação constante e o uso de cremes que ajudam a reter a umidade na pele.

