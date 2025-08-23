Calor intenso afeta produtividade de trabalhadores no Brasil
Estudo da OMS revela queda de eficiência em temperaturas acima de 20ºC
Uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde aponta que a produtividade no trabalho pode cair até 3% para cada grau acima de 20 graus Celsius. Cerca de 2,5 bilhões de pessoas em todo o mundo enfrentam condições de calor extremo. No Brasil, por exemplo, trabalhadores em Salvador lidam com temperaturas de até 27 graus durante o inverno, afetando principalmente aqueles expostos ao sol.
Adilson, que vende castanhas na praia há duas décadas, exemplifica os desafios enfrentados por trabalhadores sob calor intenso. Profissionais de diversas áreas, como operários e garis, também sofrem com a queda na produtividade e o aumento do risco de acidentes de trabalho.
Além da redução na eficiência, o calor extremo representa riscos à saúde, incluindo desidratação, disfunção renal e câncer de pele devido à radiação solar acumulativa. Para mitigar esses efeitos, recomenda-se hidratação constante e uso de cremes que ajudam a reter a umidade na pele.
