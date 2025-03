Calor intenso marca fim de março com chuvas abaixo da média Bloqueio atmosférico retarda chuvas no Brasil; frente fria atinge Sudeste JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/03/2025 - 23h37 (Atualizado em 25/03/2025 - 23h37 ) twitter

Veja como fica o tempo nesta quarta (26)

Os últimos dias de março estão mais quentes, com chuvas abaixo da média em grande parte do Brasil devido a um bloqueio atmosférico no início do mês. Nesta quarta-feira (26), Niquelândia, Linhares e Salinas enfrentarão calor intenso com temporais a qualquer momento, podendo causar alagamentos. As temperaturas devem variar entre 28°C e 32°C.

Em São Paulo, até sexta-feira (28), chuvas isoladas ocorrerão no fim da tarde sem alertas significativos, com máximas chegando a 30°C. A frente fria permanece na região Sudeste, trazendo chuvas para Goiás, Minas Gerais e Espírito Santo.

No Rio de Janeiro, São Fidélis terá sol com chuvas rápidas à tarde e temperaturas até 29°C. Em Ipupiara, Bahia, a semana terminará com calor intenso e alerta para baixa umidade, com máximas entre 31°C e 34°C.

