Câmara aprova urgência para isenção de IR até R$ 5 mil mensais
Projeto segue diretamente para votação no plenário
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
A Câmara dos Deputados aprovou a urgência de um projeto que propõe isenção do Imposto de Renda para rendimentos mensais de até R$ 5 mil. Com essa decisão, o projeto avança diretamente para o plenário, sem passar por outras comissões, bloqueando outras votações até sua deliberação.
Atualmente, a isenção é aplicada a rendas de até pouco mais de R$ 3 mil, equivalente a dois salários mínimos. A proposta do relator Arthur Lira sugere também um desconto parcial para quem ganha entre R$ 5 mil e R$ 7.350.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, discutirá com líderes partidários a data para votação no plenário. As perdas de arrecadação previstas serão compensadas por um novo imposto sobre rendas superiores a R$ 50 mil mensais. Esta medida faz parte das promessas de campanha do presidente Lula.
Perguntas e Respostas
Qual o objetivo do projeto aprovado pela Câmara dos Deputados?
O projeto propõe a isenção do Imposto de Renda para rendimentos mensais de até R$ 5 mil.
Como será o andamento do projeto após a aprovação da urgência?
Após a aprovação da urgência, o projeto avança diretamente para o plenário, sem passar por outras comissões.
Qual é a atual faixa de isenção do Imposto de Renda?
Atualmente, a isenção é aplicada a rendas de até pouco mais de R$ 3 mil, equivalente a dois salários mínimos.
Como as perdas de arrecadação serão compensadas com a nova proposta?
As perdas de arrecadação previstas serão compensadas por um novo imposto sobre rendas superiores a R$ 50 mil mensais.
Assista ao vídeo - Câmara aprova urgência do projeto que isenta do IR quem ganha até R$ 5 mil por mês
Veja também
Polícia Federal aponta que Jair Bolsonaro encaminhou mais de 300 vídeos durante período em que já estava proibido de usar as redes sociais
JR na TV playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!