Câmara aprova urgência para isenção de IR até R$ 5 mil mensais Projeto segue diretamente para votação no plenário JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/08/2025 - 01h25 (Atualizado em 22/08/2025 - 01h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Câmera dos Deputados aprovou urgência para a isenção de IR para rendimentos até R$ 5 mil mensais.

O projeto avança diretamente para votação no plenário, sem passar por outras comissões.

A isenção atual abrange rendas de até R$ 3 mil, com desconto parcial para quem ganha entre R$ 5 mil e R$ 7.350.

Perdas de arrecadação deverão ser compensadas por um novo imposto sobre rendas superiores a R$ 50 mil mensais.

Câmara aprova urgência do projeto que isenta do IR quem ganha até R$ 5 mil por mês

A Câmara dos Deputados aprovou a urgência de um projeto que propõe isenção do Imposto de Renda para rendimentos mensais de até R$ 5 mil. Com essa decisão, o projeto avança diretamente para o plenário, sem passar por outras comissões, bloqueando outras votações até sua deliberação.

Atualmente, a isenção é aplicada a rendas de até pouco mais de R$ 3 mil, equivalente a dois salários mínimos. A proposta do relator Arthur Lira sugere também um desconto parcial para quem ganha entre R$ 5 mil e R$ 7.350.

O presidente da Câmara, Hugo Mota, discutirá com líderes partidários a data para votação no plenário. As perdas de arrecadação previstas serão compensadas por um novo imposto sobre rendas superiores a R$ 50 mil mensais. Esta medida faz parte das promessas de campanha do presidente Lula.

Perguntas e Respostas

Qual o objetivo do projeto aprovado pela Câmara dos Deputados?

‌



O projeto propõe a isenção do Imposto de Renda para rendimentos mensais de até R$ 5 mil.

Como será o andamento do projeto após a aprovação da urgência?

‌



Após a aprovação da urgência, o projeto avança diretamente para o plenário, sem passar por outras comissões.

Qual é a atual faixa de isenção do Imposto de Renda?

‌



Atualmente, a isenção é aplicada a rendas de até pouco mais de R$ 3 mil, equivalente a dois salários mínimos.

Como as perdas de arrecadação serão compensadas com a nova proposta?

As perdas de arrecadação previstas serão compensadas por um novo imposto sobre rendas superiores a R$ 50 mil mensais.

Assista ao vídeo - Câmara aprova urgência do projeto que isenta do IR quem ganha até R$ 5 mil por mês

Veja também

‌



Polícia Federal aponta que Jair Bolsonaro encaminhou mais de 300 vídeos durante período em que já estava proibido de usar as redes sociais

JR na TV playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Assista à íntegra do Jornal da Record | 21/08/2025 Duas explosões próximas a base aérea na Colômbia deixam ao menos seis mortos Lula participa de entrega de 400 unidades móveis para tratamento dentário no interior de São Paulo Primeira reunião da CPMI do INSS está marcada para a próxima terça-feira (26) Minuto JR: Operação captura 26 membros do Comando Vermelho no Ceará Suspeitos de provocar rombo de R$ 110 milhões ao sistema financeiro são presos Homem é preso em SP por vender anabolizantes e medicamentos controlados em academias e na internet Brasil se torna um dos destinos mais atrativos para os festivais de música Donos da Camisaria Colombo são alvo de operação contra fraude em São Paulo Bolsonaro teria movimentado mais de R$ 30 milhões em menos de um ano, segundo a PF Motoristas se recusam a fazer teste do bafômetro para tentar escapar da prisão em flagrante JR Dinheiro: empréstimos são a segunda maior causa de inadimplência no Brasil, revela levantamento Grupo de torcedores do Internacional agride integrantes de canal de internet Após briga generalizada, Independiente e Universidad de Chile podem ser eliminados da Sul-Americana PF indicia mais 22 pessoas pelo roubo ao Aeroporto de Caxias do Sul, no interior gaúcho Benjamin Netanyahu afirma que Israel vai manter ofensiva no território palestino EUA enviam mais três navios de guerra para a costa da Venezuela Minuto JR Mundo: Mais de mil bombeiros trabalham para conter um incêndio florestal na Califórnia Câmara dos Deputados aprova PL contra a adultização de crianças e adolescentes nas redes sociais Veja a previsão do tempo para esta sexta-feira (22)

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!