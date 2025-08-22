Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Câmara aprova urgência para isenção de IR até R$ 5 mil mensais

Projeto segue diretamente para votação no plenário

JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • A Câmera dos Deputados aprovou urgência para a isenção de IR para rendimentos até R$ 5 mil mensais.
  • O projeto avança diretamente para votação no plenário, sem passar por outras comissões.
  • A isenção atual abrange rendas de até R$ 3 mil, com desconto parcial para quem ganha entre R$ 5 mil e R$ 7.350.
  • Perdas de arrecadação deverão ser compensadas por um novo imposto sobre rendas superiores a R$ 50 mil mensais.

 

Câmara aprova urgência do projeto que isenta do IR quem ganha até R$ 5 mil por mês
Câmara aprova urgência do projeto que isenta do IR quem ganha até R$ 5 mil por mês

A Câmara dos Deputados aprovou a urgência de um projeto que propõe isenção do Imposto de Renda para rendimentos mensais de até R$ 5 mil. Com essa decisão, o projeto avança diretamente para o plenário, sem passar por outras comissões, bloqueando outras votações até sua deliberação.

Atualmente, a isenção é aplicada a rendas de até pouco mais de R$ 3 mil, equivalente a dois salários mínimos. A proposta do relator Arthur Lira sugere também um desconto parcial para quem ganha entre R$ 5 mil e R$ 7.350.

O presidente da Câmara, Hugo Mota, discutirá com líderes partidários a data para votação no plenário. As perdas de arrecadação previstas serão compensadas por um novo imposto sobre rendas superiores a R$ 50 mil mensais. Esta medida faz parte das promessas de campanha do presidente Lula.

Perguntas e Respostas

Qual o objetivo do projeto aprovado pela Câmara dos Deputados?


O projeto propõe a isenção do Imposto de Renda para rendimentos mensais de até R$ 5 mil.

Como será o andamento do projeto após a aprovação da urgência?


Após a aprovação da urgência, o projeto avança diretamente para o plenário, sem passar por outras comissões.

Qual é a atual faixa de isenção do Imposto de Renda?


Atualmente, a isenção é aplicada a rendas de até pouco mais de R$ 3 mil, equivalente a dois salários mínimos.

Como as perdas de arrecadação serão compensadas com a nova proposta?

As perdas de arrecadação previstas serão compensadas por um novo imposto sobre rendas superiores a R$ 50 mil mensais.

Assista ao vídeo - Câmara aprova urgência do projeto que isenta do IR quem ganha até R$ 5 mil por mês

Veja também


Polícia Federal aponta que Jair Bolsonaro encaminhou mais de 300 vídeos durante período em que já estava proibido de usar as redes sociais

JR na TV playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.