Câmara dos Deputados vota projeto para proteger crianças na internet
Proposta visa regulamentar exposição infantil online
A Câmara dos Deputados está prestes a votar um projeto que visa proteger crianças e adolescentes contra a exploração de suas imagens na internet e exposição a conteúdos inadequados. A proposta foi aprovada pelo Senado em 2022 e agora precisa ser revisada devido a modificações feitas na Câmara.
O projeto exige que redes sociais implementem medidas para verificar a idade dos usuários e criem ferramentas de controle de conteúdo. Ele também proíbe a exposição de menores a situações inadequadas e oferece recursos de controle parental. Um ponto central da discussão é a criação de uma autoridade nacional para fiscalizar o cumprimento das regras, enfrentando oposição à medida.
Nos próximos dias, espera-se que o governo federal envie à Câmara dois novos projetos relacionados à regulação de grandes empresas de tecnologia.
