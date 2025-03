Câmeras de reconhecimento facial ajudam a prender 11 foragidos da Justiça durante o Carnaval no RJ JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 03/03/2025 - 21h29 (Atualizado em 04/03/2025 - 12h19 ) twitter

Onze foragidos da Justiça foram presos no Rio de Janeiro com a ajuda de câmeras de reconhecimento facial durante o Carnaval. Quase 500 pessoas foram recapturadas desde o ano passado, quando a tecnologia começou a ser usada. Um deles foi detido na região do Sambódromo, no centro, procurado pelo crime de homicídio. Neste ano, também foram instaladas torres de segurança nos locais de maior movimentação, como nos blocos de rua e na Sapucaí. Ao identificar um foragido, um alerta é emitido e os policiais agem rapidamente para prender o criminoso. Em São Paulo, câmeras de reconhecimento facial também ajudaram na prisão de um homem condenado por tráfico de drogas. O foragido caminhava entre foliões quando foi identificado.

