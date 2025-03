Câmeras de reconhecimento facial ajudam a prender dez foragidos durante o Carnaval no RJ JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 03/03/2025 - 18h42 (Atualizado em 04/03/2025 - 18h07 ) twitter

Dez foragidos da Justiça foram presos no Rio de Janeiro com a ajuda de câmeras de reconhecimento facial durante o Carnaval. Todos os detidos, identificados pela Polícia Militar, tinham mandados de prisão em aberto. Um deles era procurado por homicídio e foi preso na região do sambódromo. As câmeras foram instaladas em 30 pontos que concentram muitos foliões. As imagens são transmitidas em tempo real para o centro de controle e, quando um suspeito é identificado, policiais são acionados para fazer a prisão. Veja também nesta edição do JR 24 Horas: Ministério da Saúde alerta para o risco de afogamentos nesta época.

