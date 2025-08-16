Caminhão cai de viaduto na Fernão Dias e mata duas pessoas

Um caminhão carregado com 14 toneladas de bobinas de aço saiu da pista e caiu de um viaduto de 25 metros na rodovia Fernão Dias, em Brumadinho, Minas Gerais. O acidente resultou na morte do motorista de 35 anos e da passageira de 24 anos, ambos da Bahia. O motorista foi arremessado para fora do veículo, enquanto a passageira ficou presa nas ferragens. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades locais.
