Carimbo de data de validade em ovos vendidos separados deixa de ser obrigatório JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 05/03/2025 - 14h38 (Atualizado em 06/03/2025 - 12h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O carimbo de data de validade em ovos vendidos separados, por unidade, deixou de ser obrigatório. A mudança foi publicada no Diário Oficial nesta sexta-feira (28), que revogou a obrigatoriedade do carimbo. A intenção era possibilitar ao governo o rastreio dos produtos vendidos a granel, para fins sanitários. Outro objetivo era evitar intoxicações. No entanto, havia uma preocupação de que a medida poderia aumentar os custos de produção dos pequenos produtores.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD