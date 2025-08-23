Logo R7.com
Carla Zambelli é condenada a cinco anos de prisão pelo STF

Deputada licenciada perde mandato por porte ilegal de arma

Julgamento de Carla Zambelli termina nesta sexta-feira (22) no STF
Julgamento de Carla Zambelli termina nesta sexta-feira (22) no STF

O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento da deputada licenciada Carla Zambelli, acusada de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal. Na véspera do segundo turno das eleições de 2022, Zambelli perseguiu um homem armado pelas ruas de São Paulo.

A decisão resultou em nove votos favoráveis à condenação de Zambelli, que recebeu uma sentença de cinco anos de prisão e a perda do mandato parlamentar. Apenas dois ministros votaram pela sua absolvição. A conclusão foi marcada pelo voto final do presidente da Corte, ministro Luís Roberto Barroso.

