Carla Zambelli passa mal antes de audiência na Itália

Tribunal mantém prisão da deputada após hospitalização

A deputada Carla Zambelli foi levada a um hospital após sentir-se mal antes de uma audiência no Tribunal de Apelação de Roma, onde seu pedido de liberdade domiciliar seria avaliado. Após receber atendimento médico, ela retornou ao tribunal, que decidiu manter sua prisão.

Zambelli deixou o Brasil após ser condenada pelo Supremo Tribunal Federal a dez anos de prisão por invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça. Ela foi detida na Itália em 29 de julho. A defesa argumenta que, devido a problemas de saúde, ela deveria aguardar em liberdade a decisão sobre seu pedido de extradição.

