Carnaval faz venda de bebidas alcoólicas crescer 30% no Brasil JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 09/03/2025 - 00h59 (Atualizado em 09/03/2025 - 18h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Durante o Carnaval, a venda de bebidas alcoólicas cresceu 30% no Brasil. Em São Paulo, apenas vendedores autorizados pela prefeitura podem comercializar os produtos, mas muitos ambulantes clandestinos desafiam essa regra. A prefeitura apreendeu mais de 2 mil garrafas em seis dias. Em Goiânia (GO), foram confiscadas 2,5 mil garrafas falsificadas de whisky e vodka, resultando na prisão de um homem. O consumo dessas bebidas ilegais pode causar danos graves à saúde, pois, frequentemente, são adulteradas com metanol e etilenoglicol. Preocupada com os riscos, a Vanessa decidiu levar bebidas de casa para evitar perigos durante a folia.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD