Carro despenca de estacionamento e atinge casa no centro de São Paulo

Acidente ocorreu sem feridos; casa estava vazia

Minuto JR: carro cai de estacionamento e atinge casa na região central de SP
Minuto JR: carro cai de estacionamento e atinge casa na região central de SP

Um carro caiu de um estacionamento e atingiu uma casa na região central de São Paulo. O motorista confundiu os pedais do veículo e acelerou em vez de frear. No momento do acidente, a casa estava vazia, resultando em nenhum ferido. As autoridades estão investigando o caso para entender melhor as circunstâncias que levaram ao ocorrido.

Assista ao vídeo - Minuto JR: carro cai de estacionamento e atinge casa na região central de SP

