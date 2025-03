Casa Branca confirma taxação de importação de aço e alumínio Brasil será um dos mais impactados pela medida americana JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 12/03/2025 - 00h08 (Atualizado em 12/03/2025 - 00h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Casa Branca confirma taxação de 25% sobre o aço e alumínio de todos os parceiros comerciais

A Casa Branca confirmou que as tarifas de 25% sobre aço e alumínio de todos os parceiros comerciais entrarão em vigor à meia-noite de quarta-feira. Sem exceções ou isenções, essa decisão afetará significativamente o Brasil, um dos principais exportadores desses produtos para os Estados Unidos.

No ano passado, o Brasil foi o segundo maior fornecedor de aço para os EUA, exportando mais de três milhões de toneladas. Apenas o Canadá exportou mais aço para os Estados Unidos. Recentemente, Donald Trump anunciou que dobraria as tarifas sobre os metais canadenses após uma decisão do estado de Ontario sobre taxas elétricas.

O governo brasileiro ainda não se pronunciou oficialmente sobre a medida. Trump assegurou que as tarifas visam proteger a indústria americana. Ele discutiu essas medidas com representantes empresariais americanos em Washington.

Assista em vídeo - Casa Branca confirma taxação de 25% sobre o aço e alumínio de todos os parceiros comerciais

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!