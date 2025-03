Casa Branca isenta tarifas para montadoras do México e Canadá Dólar cai e Ibovespa registra leve alta após anúncio JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 05/03/2025 - 23h45 (Atualizado em 05/03/2025 - 23h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

EUA anunciam isenção de taxas a montadoras de veículos do México e Canadá por um mês e mercado reage

A Casa Branca anunciou que as montadoras de veículos do México e do Canadá serão isentas de tarifas por um mês. Esta decisão impactou o mercado financeiro, com o Dólar caindo 2,71%, sendo cotado a R$ 5,75. O índice Ibovespa teve um pequeno aumento de 0,2%, fechando em 123 mil pontos.

Assista em vídeo - EUA anunciam isenção de taxas a montadoras de veículos do México e Canadá por um mês e mercado reage

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!