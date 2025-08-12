Casal baleado ao tentar impedir assalto em Embu das Artes Polícia investiga ataque após tentativa de roubo em São Paulo JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/08/2025 - 23h15 (Atualizado em 11/08/2025 - 23h15 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Casal foi baleado ao tentar impedir assalto em Embu das Artes, SP.

Incidente ocorreu quando criminosos abordaram um motociclista.

Jefferson Luiz Medeiros recebeu alta, enquanto Franciele da Silva permanece em tratamento.

A Polícia Civil investiga o ataque e procura os assaltantes.

Um casal foi baleado ao tentar impedir um assalto em Embu das Artes, região metropolitana de São Paulo. O incidente ocorreu quando dois assaltantes abordaram um motociclista. Um motorista reagiu colidindo com a moto usada pelos criminosos, provocando uma reação armada.

Jefferson Luiz Medeiros e sua esposa, Franciele da Silva, foram atingidos pelos disparos e receberam atendimento médico em um pronto-socorro local. Jefferson já foi liberado, mas Franciele permanece em tratamento. A moto usada no crime era roubada e foi deixada no local.

A Polícia Civil está investigando o caso e procura pelos assaltantes que também roubaram outra moto para fugir. O caso está registrado como tentativa de homicídio, roubo e recepção de veículo. Incidentes semelhantes ocorreram recentemente na região, resultando em feridos ou mortos durante tentativas de impedir assaltos.

O que aconteceu com o casal em Embu das Artes?

Um casal foi baleado ao tentar impedir um assalto, quando dois assaltantes abordaram um motociclista. Um motorista reagiu colidindo com a moto dos criminosos, resultando em uma troca de tiros.

Quais são os nomes das vítimas e qual a condição delas?

As vítimas são Jefferson Luiz Medeiros e sua esposa, Franciele da Silva. Jefferson já foi liberado do pronto-socorro, enquanto Franciele ainda permanece em tratamento.

Qual é o status da investigação policial sobre o caso?

A Polí­cia Civil está investigando o caso e procura pelos assaltantes, que também roubaram outra moto para fugir. O incidente está registrado como tentativa de homicídio, roubo e recepção de veículo.

Houve outros incidentes semelhantes na região?

Sim, incidentes semelhantes ocorreram recentemente em Embu das Artes, resultando em feridos ou mortos durante tentativas de impedir assaltos.

