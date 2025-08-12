Casal baleado ao tentar impedir assalto em Embu das Artes
Polícia investiga ataque após tentativa de roubo em São Paulo
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Um casal foi baleado ao tentar impedir um assalto em Embu das Artes, região metropolitana de São Paulo. O incidente ocorreu quando dois assaltantes abordaram um motociclista. Um motorista reagiu colidindo com a moto usada pelos criminosos, provocando uma reação armada.
Jefferson Luiz Medeiros e sua esposa, Franciele da Silva, foram atingidos pelos disparos e receberam atendimento médico em um pronto-socorro local. Jefferson já foi liberado, mas Franciele permanece em tratamento. A moto usada no crime era roubada e foi deixada no local.
A Polícia Civil está investigando o caso e procura pelos assaltantes que também roubaram outra moto para fugir. O caso está registrado como tentativa de homicídio, roubo e recepção de veículo. Incidentes semelhantes ocorreram recentemente na região, resultando em feridos ou mortos durante tentativas de impedir assaltos.
O que aconteceu com o casal em Embu das Artes?
Um casal foi baleado ao tentar impedir um assalto, quando dois assaltantes abordaram um motociclista. Um motorista reagiu colidindo com a moto dos criminosos, resultando em uma troca de tiros.
Quais são os nomes das vítimas e qual a condição delas?
As vítimas são Jefferson Luiz Medeiros e sua esposa, Franciele da Silva. Jefferson já foi liberado do pronto-socorro, enquanto Franciele ainda permanece em tratamento.
Qual é o status da investigação policial sobre o caso?
A Polícia Civil está investigando o caso e procura pelos assaltantes, que também roubaram outra moto para fugir. O incidente está registrado como tentativa de homicídio, roubo e recepção de veículo.
Houve outros incidentes semelhantes na região?
Sim, incidentes semelhantes ocorreram recentemente em Embu das Artes, resultando em feridos ou mortos durante tentativas de impedir assaltos.
Veja também
Influenciador é suspeito de expor menores de idade em show na internet
JR na TV playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!