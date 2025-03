Casal corintiano e palmeirense divide torcida na final do Paulistão Rivalidade entre Corinthians e Palmeiras une casal há 25 anos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/03/2025 - 23h46 (Atualizado em 26/03/2025 - 00h25 ) twitter

Há 25 anos juntos, corintiana e palmeirense ficarão de lados opostos da torcida na final do Paulista

A decisão do Campeonato Paulista entre Corinthians e Palmeiras afeta a rotina de um casal que está junto há 25 anos. Ela torce para o Corinthians, enquanto ele apoia o Palmeiras. Na final de quinta-feira, cada um estará em lados opostos da torcida.

No dia a dia, a rivalidade é tratada com leveza. O casal compartilha momentos de provocação amigável, como na brincadeira com ímãs de geladeira representando os times. Eles relembram os tempos em que as torcidas dividiam o estádio. As filhas Silvia e Marina escolheram torcer com a mãe, aumentando a presença corintiana na casa.

Ari, o palmeirense, e Sandra, a corintiana, cresceram em famílias com torcedores dos dois times. Na quinta-feira à noite, será interessante ver qual escudo será exibido com orgulho na geladeira do casal.

