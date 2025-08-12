Casal indiciado por homicídio após morte em motel de Goiás
Procedimento de aborto realizado por Rodrigo Mota e Mickaelle Ferreira resultou em morte
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Um casal foi indiciado por homicídio após a morte de Gabriela de Jesus Silva, uma jovem grávida de 20 anos, dentro de um motel em Ceres, Goiás. Gabriela recebeu uma injeção para interromper a gravidez, mas não sobreviveu às complicações.
O dentista Rodrigo Mota e sua namorada, a técnica em enfermagem Mickaelle Ferreira, realizaram o procedimento. Mensagens nos celulares indicam que Gabriela estava ciente e concordou com o aborto. Rodrigo fotografou Mickaelle aplicando a medicação na jovem, sua ex-companheira.
Após cerca de uma hora, o casal levou Gabriela inconsciente para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde ela foi socorrida, mas faleceu. Marcas de agulha no corpo levaram médicos a chamar a polícia, resultando na prisão em flagrante do casal. A medicação usada foi encontrada na lixeira da UPA.
Rodrigo e Mickaelle foram indiciados por homicídio doloso e aborto consentido devido ao conhecimento técnico que possuíam sobre os riscos do procedimento. A defesa dos acusados ainda não se manifestou.
Qual foi a razão do indiciamento do casal Rodrigo Mota e Mickaelle Ferreira?
Rodrigo Mota e Mickaelle Ferreira foram indiciados por homicídio após a morte de Gabriela de Jesus Silva, de 20 anos, que faleceu durante um procedimento de aborto realizado no motel em Ceres, Goiás.
O que ocorreu com Gabriela de Jesus Silva antes da sua morte?
Gabriela recebeu uma injeção para interromper a gravidez, mas não sobreviveu às complicações após o procedimento.
Quais evidências levaram à prisão do casal?
Marcas de agulha no corpo de Gabriela levaram os médicos a chamar a polícia após ela ser levada inconsciente a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde a medicação usada foi encontrada na lixeira.
Quais as acusações formais enfrentadas por Rodrigo e Mickaelle?
Rodrigo e Mickaelle foram indiciados por homicídio doloso e aborto consentido, devido ao conhecimento técnico que possuíam sobre os riscos do procedimento.
Veja também
Repórter teria ligação com o Hamas, diz o governo israelense; Al-Jazeera e Hamas negam envolvimento
JR na TV playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!