Casal indiciado por homicídio após morte em motel de Goiás

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Casal é indiciado por homicídio após morte de jovem em motel em Goiás.

Gabriela de Jesus Silva, de 20 anos, faleceu após aborto realizado por Rodrigo Mota e Micaele Ferreira.

Após o procedimento, Gabriela foi levada inconsciente a uma UPA, onde morreu.

Rodrigo e Micaele foram indiciados por homicídio doloso e aborto consentido; defesa ainda não se manifestou.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um casal foi indiciado por homicídio após a morte de Gabriela de Jesus Silva, uma jovem grávida de 20 anos, dentro de um motel em Ceres, Goiás. Gabriela recebeu uma injeção para interromper a gravidez, mas não sobreviveu às complicações.

O dentista Rodrigo Mota e sua namorada, a técnica em enfermagem Mickaelle Ferreira, realizaram o procedimento. Mensagens nos celulares indicam que Gabriela estava ciente e concordou com o aborto. Rodrigo fotografou Mickaelle aplicando a medicação na jovem, sua ex-companheira.

Após cerca de uma hora, o casal levou Gabriela inconsciente para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde ela foi socorrida, mas faleceu. Marcas de agulha no corpo levaram médicos a chamar a polícia, resultando na prisão em flagrante do casal. A medicação usada foi encontrada na lixeira da UPA.

Rodrigo e Mickaelle foram indiciados por homicídio doloso e aborto consentido devido ao conhecimento técnico que possuíam sobre os riscos do procedimento. A defesa dos acusados ainda não se manifestou.

