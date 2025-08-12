Logo R7.com
Casal indiciado por homicídio após morte em motel de Goiás

Procedimento de aborto realizado por Rodrigo Mota e Mickaelle Ferreira resultou em morte

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Casal é indiciado por homicídio após morte de jovem em motel em Goiás.
  • Gabriela de Jesus Silva, de 20 anos, faleceu após aborto realizado por Rodrigo Mota e Micaele Ferreira.
  • Após o procedimento, Gabriela foi levada inconsciente a uma UPA, onde morreu.
  • Rodrigo e Micaele foram indiciados por homicídio doloso e aborto consentido; defesa ainda não se manifestou.

 

Um casal foi indiciado por homicídio após a morte de Gabriela de Jesus Silva, uma jovem grávida de 20 anos, dentro de um motel em Ceres, Goiás. Gabriela recebeu uma injeção para interromper a gravidez, mas não sobreviveu às complicações.

O dentista Rodrigo Mota e sua namorada, a técnica em enfermagem Mickaelle Ferreira, realizaram o procedimento. Mensagens nos celulares indicam que Gabriela estava ciente e concordou com o aborto. Rodrigo fotografou Mickaelle aplicando a medicação na jovem, sua ex-companheira.

Após cerca de uma hora, o casal levou Gabriela inconsciente para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde ela foi socorrida, mas faleceu. Marcas de agulha no corpo levaram médicos a chamar a polícia, resultando na prisão em flagrante do casal. A medicação usada foi encontrada na lixeira da UPA.

Rodrigo e Mickaelle foram indiciados por homicídio doloso e aborto consentido devido ao conhecimento técnico que possuíam sobre os riscos do procedimento. A defesa dos acusados ainda não se manifestou.


Qual foi a razão do indiciamento do casal Rodrigo Mota e Mickaelle Ferreira?

Rodrigo Mota e Mickaelle Ferreira foram indiciados por homicídio após a morte de Gabriela de Jesus Silva, de 20 anos, que faleceu durante um procedimento de aborto realizado no motel em Ceres, Goiás.

O que ocorreu com Gabriela de Jesus Silva antes da sua morte?

Gabriela recebeu uma injeção para interromper a gravidez, mas não sobreviveu às complicações após o procedimento.


Quais evidências levaram à prisão do casal?

Marcas de agulha no corpo de Gabriela levaram os médicos a chamar a polícia após ela ser levada inconsciente a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde a medicação usada foi encontrada na lixeira.

Quais as acusações formais enfrentadas por Rodrigo e Mickaelle?

Rodrigo e Mickaelle foram indiciados por homicídio doloso e aborto consentido, devido ao conhecimento técnico que possuíam sobre os riscos do procedimento.

Últimas


