Casarão de três andares desaba e mata uma pessoa no centro do Rio

20/03/2025 - 17h24 (Atualizado em 20/03/2025 - 18h05 )

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Um casarão desabou, no início da tarde desta quinta-feira (20), e matou uma pessoa no Rio de Janeiro. Parte do andar superior do imóvel veio abaixo. Depois do desabamento, uma nuvem de fumaça tomou conta do local. Os bombeiros foram chamados e encontraram uma vítima presa dentro de um carro atingido pelos escombros. Ela foi resgatada, mas não resistiu. E ainda: Homem é baleado nas costas por assaltantes e sobrevive graças ao computador que carregava na mochila.

