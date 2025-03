Caso Vitória: polícia identifica oitavo suspeito de participar do assassinato da adolescente em SP JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 07/03/2025 - 22h55 (Atualizado em 08/03/2025 - 01h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A polícia identificou um oitavo suspeito de participação no assassinato da adolescente Vitória, em Cajamar, na região metropolitana de São Paulo. Ele é primo do dono de um automóvel que foi apreendido nesta sexta (7) onde foram encontrados fios de cabelo no porta-malas. Policiais civis passaram o dia atrás de endereços ligados a suspeitos na Grande São Paulo. Pela manhã, dois homens e uma mulher foram levados à delegacia para prestar depoimento em Franco da Rocha. À tarde, mais três homens chegaram para serem ouvidos novamente.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD