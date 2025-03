Caso Vitória: Polícia investiga sete pessoas suspeitas de envolvimento na morte da adolescente em SP JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 06/03/2025 - 21h48 (Atualizado em 07/03/2025 - 12h19 ) twitter

A Polícia Civil de São Paulo investiga sete pessoas que podem estar envolvidas no assassinato de Vitória, na cidade de Cajamar. A garota ficou desaparecida por uma semana e o corpo dela foi enterrado nesta quinta-feira (6). A cerimônia de despedida mobilizou o município de 70 mil habitantes, na Grande São Paulo. O corpo de Vitória foi encontrado em uma área de mata, a cinco quilômetros da casa dela, com sinais de violência. De acordo com a investigação, Vitória foi mantida em cativeiro por pelo menos dois dias. Em depoimento à polícia, um dos ex-namorados apresentou contradições. A Justiça negou o pedido de prisão dele, mas ainda assim, o rapaz se apresentou na delegacia. Também é apurado o envolvimento de integrantes de uma facção criminosa.

